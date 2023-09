Édition 2023

Rallye Défi Petite Nation

Montpellier (Québec), le 28 août 2023.- Événement vedette de sport automobile annuellement présenté dans la région de l’Outaouais, au Québec, le Rallye Défi Petite Nation présentera les

8, 9 et 10 septembre prochains sa 31ème édition. Ce rallye de performance compte pour la Coupe nord-américaine, le Championnat canadien, Est-canadien, de l’Ontario et du Québec des rallyes.

Cette édition verra plusieurs nouveautés, pour le plaisir des concurrents mais aussi des fans, toujours nombreux à assister à cet événement, créé en 1982. Parmi ces nouveautés, il y a l’horaire. Autrefois présenté le vendredi et le samedi, la compétition se déroulera désormais le samedi et le dimanche, de manière à permettre à un plus grand nombre de spectateurs d’être présents, tout en attirant davantage de bénévoles et facilitant ainsi leur participation, indispensable à la réussite d’un événement.

Ainsi, le vendredi 8 septembre sera désormais consacré à la reconnaissance des parcours par les équipages inscrits, avant que le départ du Rallye Défi Petite Nation 2023 ne soit officiellement donné samedi 9 septembre, à 10h00, à l’Hôtel-de-Vile de Montpellier. Les étapes du samedi se poursuivront jusqu’aux environs de 20h30. Dimanche 10 septembre, la compétition reprendra dès 7h40 du matin jusqu’à l’arrivée, à 12h41 le midi. L’arrivée sera jugée au Centre communautaire de Ripon, où se dérouleront aussi les cérémonies de podium et de remise des prix, à partir de 14h00.

Différentes zones de spectateurs seront bien sûr aménagées pour permettre aux fans de profiter au mieux du spectacle tandis que, pour les équipages participants, il sera particulièrement intéressant de suivre leur progression dans la toute nouvelle étape chronométrée de Duhamel, longue désormais de 42 km. Celle-ci est un prolongement de la spéciale St-Émile et amène à un changement du parcours appelé Crique à la Roche, par rapport au parcours des années précédentes.

Le reste des étapes, et notamment celles à la Carrière Lirette et au cœur de la municipalité de Montpellier, demeurent à l’horaire.

Cette édition 2023 du Rallye Défi Petite Nation sera par ailleurs carboneutre. Les responsables de l’événement, qui accueillent cette année de nouveaux membres au sein du comité organisateur, ont entrepris ce virage vert en 2022 et les efforts en ce sens sont désormais réalisés chaque année.

Le Rallye Défi Petite Nation est également fier d’être associé à nouveau avec les Brasseurs de Montebello pour offrir à tous les amateurs de bonne bière la chance de déguster à nouveau la blonde à l’avoine parfumée de houblons Chinook et le Willamette !

Organisé par le Club Automobile Défi Outaouais (CADO), l’événement bénéficie du précieux apport du Club Autos Sport La Licorne (CASLL) et invite le public à suivre l’événement sur la page Facebook Rallye Défi Petite Nation ainsi que sur le site web officiel du rallye. Le programme officiel se trouve par ailleurs dans l’édition du magazine Pole-Position présentement en kiosque.

RAPPEL DE L’HORAIRE

Vendredi 8 septembre :

07h00 à 19h00 : Reconnaissances du parcours par les équipages inscrits

Samedi 9 septembre :

9h00 à 10h00 : Parc Exposé (Refuge Boréal)

10h00 à 12 h 35 : Étape A (équipages championnat national et régionaux) Épreuves chronométrées St-Émile (1,2,3), Carrière Lirette (1,2,3)

13h20 à 17h13 : Étape B (National et Régional)

Épreuves chronométrées Montpellier (1), Labelle-Robinson (1), Saint-Sixte (1), Mulgrave-Derry (1) et Jarnac (1)

17h53 à 20h09 : Étape C (National et Régional)

Épreuves chronométrées Montpellier (2), Labelle-Robinson (2), Saint-Sixte (2), Mulgrave-Derry (2) et Jarnac (2)

Dimanche 10 septembre :

07h40 à 12h41 : Étape D (National seulement)

Épreuves chronométrées Duhamel (1,2) et Crique-à-la-Roche Sud (1,2)

12h41 : Fin du rallye au Centre communautaire de Ripon

14h00 : Podium

15h00 : Banquet au Centre communautaire de Ripon

POUR INFORMATION

– David Brassard, brassard.david@hotmail.com

– Louis Montpellier, Coordonnateur, lmontpellier33@gmail.com