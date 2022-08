Le premier centre d’expériences BRP s’installe au Fairmont Le Château Montebello

Montebello, Québec, Canada, 27 juillet 2022 – Fairmont Le Château Montebello est fière d’annoncer le lancement du tout premier Centre d ’Expériences BRP. En partenariat avec BRP, le Centre permettra aux passionnés d’aventures de découvrir des eaux inexplorées, de connaître l’exaltation de la vie tout- terrain et de s’amuser dans la neige. Ces expériences uniques ne laisseront personne indifférent. Le Centre est accessible non seulement aux clients enregistrés de l’hôtel, mais aussi à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la beauté naturelle de la région.

« Nous sommes très heureux de nous associer à BRP, un chef de file mondial de l’industrie récréative motorisée avec le lancement de ce nouveau Centre d’Expériences BRP au Fairmont Le Château Montebello. Cette opportunité est un ajout important avec notre objectif continu d’élargir notre portefeuille d’activités offertes à nos clients et mettre en valeur l’industrie touristique de l’Outaouais. » confie Steve Chang, Directeur général du Fairmont Le Château Montebello.

Une offre touristique à l’année!

Les expériences offertes seront ajustées selon les saisons. Plusieurs embarcations et véhicules motorisés attendent les amateurs d’aventures au Fairmont Le Château Montebello dont les motomarines Sea-Doo et le ponton Sea-Doo Switch, en plus des VTT ou côte à côte Can-Am hors-route. Par la suite, ce sont les véhicules Can-Am sur route Ryker Sport et Can-Am Spyder F3 qui feront leur entrée, suivis des motoneiges Ski-Doo pour la saison hivernale. En groupe ou en privé, pour quelques heures ou une journée complète, les randonnées et excursions permettent de partir à la découverte du vaste terrain de jeu qu’offre le centre de villégiature du Fairmont Le Château Montebello. Toutes les excursions seront menées par B46

Aventures. En plus de leurs nombreuses années d’expérience dans le domaine d’aventures en nature, tous les guides de B46 Aventures sont certifiés AEQ et mettent la sécurité de tous en priorité.

Fairmont Le Château Montebello est un partenaire tout indiqué pour cette nouvelle aventure grâce à son emplacement de choix qui permet un accès à la majestueuse rivière des Outaouais et des sentiers à couper le souffle en été comme en hiver. Depuis plus de 90 ans, Fairmont Le Château Montebello offre une expérience de villégiature incomparable aux visiteurs. Ceux-ci pourront maintenant bénéficier d’une opportunité supplémentaire de découvrir la région grâce au Centre d’Expériences BRP. Imaginez parcourir les sentiers pittoresques de la région en Can-Am Commander XT en matinée et finir la journée au soleil couchant sur la majestueuse rivière des Outaouais à bord du fameux Sea-Doo Switch.

« Le lancement de ce premier Centre d’Expériences BRP s’inscrit dans une stratégie globale lancée en 2019 qui vise à favoriser l’accès à nos produits et à permettre à plus de gens de vivre des expériences récréatives uniques, mentionne Simon Cazelais, directeur stratégie mondiale marketing et innovation chez BRP. Le Centre de Montebello est notre terrain d’expérimentation. Il nous permettra d’échanger directement avec les amateurs d’aventures pour optimiser notre offre en continu. Ultimement, nous espérons déployer ce concept novateur à travers le monde en ajoutant des destinations à couper le souffle! »

Depuis plus de deux ans, BRP offre aussi aux amateurs d’aventures un réseau mondial d’opérateurs certifiés par ses équipes grâce à son programme Expériences BRP (Uncharted S o c i ety ). Avec plus de 100 opérateurs et 147 aventures disponibles aux États-Unis, au Canada et en Australie, débutants ou experts peuvent expérimenter les sports motorisés et vivre une aventure complètement transformatrice. Tout comme le Centre d’Expériences BRP, ce programme permet de démocratiser l’accès aux sports motorisés pour tous les esprits aventuriers, de les sortir de leur zone de confort et d’explorer des endroits inexplorés.

Pour en savoir plus sur le tout nouveau et tout premier Centre d’Expériences BRP, visitez le www.experiencesbrp.com.