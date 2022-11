Le Marché de Noël de Montebello revient en force

Montebello, le 3 novembre 2022 – La deuxième édition du marché de Noël de Montebello se tiendra du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre prochain, au cœur même du village. Ce sera l’occasion idéale d‘encourager les artisans et producteurs qui offriront une variété de produits locaux dans une ambiance des plus festives.

Cet événement s’ajoute aux multiples activités offertes dans la populaire Municipalité de Montebello, village-relais reconnu pôle touristique par le ministère du Tourisme et par la MRC Papineau.

Le Marché de Noël de Montebello sera l’occasion d’encourager l’achat québécois, local et le talent de chez nous. C’est devant la magnifique église de Montebello qu’une panoplie d’artistes et d’artisans passionnés et créatifs sauront charmer les visiteurs par leurs talents et par la qualité de leurs œuvres. Les visiteurs seront comblés par la variété de produits offerts dans l’Espace des Artisans Caisse Desjardins de la Petite-Nation.

De plus, il n’y aura pas de meilleur endroit que le Circuit Gourmand Planchers Lauzon pour trouver une multitude de produits gourmands à offrir en cadeaux ou à déguster sur place.

Voici la liste des commerçants

Jardin Des Érables

Fourrures Roger Ippersiel

La Destination De Noël

Al Encre Ink

Déco Boréale

Kiki Confection

Alain Lévesque Art Automobile

AB Bois

Huilerie Koura

Atelier Galerie D’art Solart

Lavandine Et Cie

Ananas Co

Ursa

Aura By Meliaura

Petit Bouton Rose

Vignoble Grappes Et Délices

Bougies Signées S&M

Bu Espace Thé

Frimousse Et Nounours

Forêts Et Papille

Trésors Du Lac

Vert Sapin

Bistro Montebello

Projet Huitres

Transformation par Toutatis

Domaine Mangalica

Érablière Bo-Sirop

La Coulée Sucrée/Fumoir Artisanal

La Belle Pâtissière

Érablière St-Germain

Charlotte Macarons

Les Délices D’Arnaud

Domaine du Mont Vézeau

Les Sucreries d’Argenteuil

Ferme Richard Lemay

Fermette du Pape

Les Brûlés Artisans Fumeurs

Boucherie de la Ferme

Bergerie Bouwman Érablière

En plus de l’offre variée de produits à vendre et à consommer, le Marché de Noël de Montebello proposera un éventail d’animations, entre autres, les enfants pourront y rencontrer le Père Noël et se faire maquiller!

En soirée, l’ambiance sera à la fête grâce aux spectacles qui seront mis à l’honneur sur la scène Parc Oméga:

Vendredi le 2 décembre 20h : spectacle Les Rats d’Swompe

Samedi le 3 décembre et samedi le 10 décembre à 18h : spectacle de Maxime Carrière

Vendredi le 9 décembre à 20h : spectacle de La Tuque Bleue

Le Marché de Noël de Montebello est réalisé par un comité bénévole soutenu par une multitude de citoyens généreux et impliqués. Cet événement d’envergure ne pourrait être possible sans l’appui de nos de ses précieux commanditaires.

Commanditaires Platines

Lauzon Planchers

Parc Oméga

Desjardins Caisse de la Petite-Nation

Fairmont Le Château Montebello

Commanditaires Argent

Imprimerie Papineauville

Gagnon la Grande Quincaillerie

Levaque Électrique

Excavation Séguin Lafleur

Nathalie Laflamme, Courtier Immobilier Remax

Tourisme Petite Nation

Journal les 2 Vallées

Gauthier et Vincent Arpenteurs-Géometres

Proson

Commanditaires Bronze

Zoï

Les Entreprises Jeffrey Desjardins Excavation et Déneigement

Brandsource Ameublement Desrochers

ChocoMotive

Fromagerie Montebello

Les Produits David Boucherie

Le Bistro Montebello

Mathieu Lacombe – Député de Papineau

Les Amis du Marché :

Montebello Vélo de Montagne

Marathon Canadien de Ski

Bois Francs DV

Restaurant le Zouk

Proxim Éric Vanier et Penny-Ann Malenfant

Martin Maurice

Miric Construction

MB Métal Blindé

Notre Dame de Bonsecours

Tourisme Outaouais

Toilette-Nation

L’équipe du Marché de Noël souhaite également souligner l’appui de la Municipalité de Montebello dans la réalisation de cet événement. Qui dit Marché de Noël, dit également Village de Noël. Montebello regorge de magnifiques boutiques remplies de trésors.

Devant chacune des boutiques participantes, vous trouverez un sapin de Noël en bois à l’effigie du Marché de Noël. Vous en retrouverez devant :

Chocomotive

WÖOL, Emporium de Laine

Centre d’action culturelle

Bonheur de Passion

Effluves de Sérénité

Rasoir des Bois

La Shed qui Tourne

Boutique chez Marie-Jo Fripperie

Fromagerie de Montebello

Tous les samedis et dimanches de 13h à 16h, nous aurons le plaisir d’accueillir le père Noël ! Afin de diversifier nos activités pour les plus petits, nous aurons également cette année une maquilleuse pour enfants qui sera présente les vendredis de 18h à 20h, les samedis de 12h à 18h et les dimanches de 12h à 16h.

Tous les jours, le site du Marché de Noël saura vous enchanter avec un espace photos, un feu de camps, une chorale et plus encore! Les heures d’ouverture seront les vendredis de 16h à 21h, les samedis de 11h à 21h et les dimanches de 11h à 16h.

Pour obtenir des informations supplémentaires, il est possible de visiter notre site web : www.noelmontebello.ca.

Informations :

Isabelle Thom

Administratrice du Marché de Noël de Montebello

Courriel: info@noelmontebello.ca

Tél: 819 592-1948

Crédit photo : Aldo Zuniga