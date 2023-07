MONTEBELLO, QC 13 juillet 2023 – Fairmont Le Château Montebello est ravi d’annoncer l’accès illimité à son centre de villégiature pour l’accueil des vacanciers. Après une période d’accès limité à son site suite aux effets de la pandémie, l’emblématique hôtel de l’Outaouais est heureux de pouvoir accueillir à nouveau les visiteurs dans tous ses points de services ; restaurants, centres d’activités, sentiers de randonnée pédestre et son majestueux grand hall. Une nouvelle attendue des amoureux du réputé château.

Situé en bordure de la rivière des Outaouais et entouré d’une nature grandiose, Fairmont Le Château Montebello donne vraiment l’impression d’une destination lointaine : magnifique et dépaysante. Il s’agit d’un endroit rêvé où s’évader le temps d’une journée ou d’une soirée.

Du plein air et de la gastronomie

Jouer et manger, deux plaisirs de la vie. Il est maintenant possible pour les clients qui ne détiennent pas une réservation d’hébergement de venir profiter des activités en plein air du centre de villégiature via ses centres de location d’équipements sur place. À l’agenda pour une journée bien remplie : kayak, canot, planche à pagaie, vélo, minigolf, tennis et plus encore. Également, le Centre d’expérience BRP et Montebello Vélo de Montagne proposent des activités exaltantes en plein air pour tous les types d’aventuriers. Leurs centres de location se trouvent à même le centre de villégiature, à quelques pas de l’hôtel. De plus, il est possible d’effectuer une réservation dans tous les restaurants du Château Montebello incluant le restaurant Aux Chantignoles pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, la terrasse barbecue pour le dîner et le traditionnel brunch du dimanche offert tous les premiers dimanche du mois. Une réservation est requise auprès de notre équipe de la restauration au 819 423 3021.

Des nouveautés estivales à Montebello

Le village de Montebello ne cesse de se renouveler avec des attraits locaux les plus originaux les uns que les autres. Cet été, trois nouveaux commerces voient le jour sur la rue Notre Dame, soit l’atelier-boutique Lavandine et Cie, le bar laitier Tchou Tchou de ChocoMotive et la boutique La Belle Patissière de la chef patissière de renommée nationale Sabrina Sigouin. À mettre sur votre liste d’arrêts incontournables à Montebello. En savoir plus ici.

###

À propos de Fairmont

Fairmont Hotels & Resorts, quand l’intime donne sur l’infini. L’enseigne réunit plus de 80 hôtels d’exception, où les grands moments de la vie se célèbrent, les plaisirs se partagent, et les souvenirs restent gravés longtemps après le séjour. Depuis 1907, Fairmont crée de somptueuses adresses, porteuses d’émotions, riches en caractère et profondément liées à l’histoire et à la culture des destinations qui les accueillent, notamment des établissements aussi emblématiques que le Plaza de New York, le Savoy de Londres, le Fairmont San Francisco, le Fairmont Banff Springs au Canada, le Fairmont Peace Hotel à Shanghai, ou encore le Fairmont The Palm à Dubaï. Réputé pour son service attentif, ses espaces communs majestueux, sa cuisine locale et ses bars et salons iconiques, Fairmont s’enorgueillit également de ses origines de pionnier de l’hôtellerie de luxe et de son leadership en matière de développement durable et de pratiques touristiques responsables. Fairmont fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l’hospitalité, fort de 5 300 hôtels dans plus de 110 pays, et de l’écosystème ALL – Accor Live Limitless – le programme de fidélité qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences.

fairmont.com | all.accor.com | group.accor.com

Pour plus d’information, veuillez contacter:

Jennifer Wilson

Gérante du marketing digital et des relations publiques

jennifer.wilson@fairmont.com

+ 1 819 423 3026