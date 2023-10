Info pour les randonneurs Voici revenu le temps de la chasse. Peut-on se promener durant la chasse au gros gibier? En résumé, sur toutes les terres publiques à l’exception de la Réserve Papineau-Labelle, on peut se promener en respectant certaines mesures de sécurité : porter un dossard voyant, se faire voir et ne pas perturber volontairement les chasseurs. Dans la Réserve Papineau-Labelle, on ne peut pas se promener durant la chasse au gros gibier. Donc, les dates sont importantes. Le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est clair à ce sujet. Les territoires publics (sauf les Parcs et Réserves) sont accessibles en tout temps durant la chasse à tous, chasseurs et randonneurs. Règle générale, un vrai chasseur ne chasse pas dans un sentier de randonnée. Et ses heures de chasse ne sont pas celles d’un randonneur.

Cohabitation et respect pour tous.