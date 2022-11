La magie de Noël vit en Petite Nation

Que ce soit pour vivre une expérience extraordinaire ou pour dénicher le cadeau parfait, en Petite Nation demeure l’endroit idéal. On peut même y combiner les deux, notamment au Marché de Noël de Montebello qui revient en force au grand plaisir des artisans, producteurs et visiteurs les fins de semaine du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre.

Événements de Noël

On y retrouvera des exposants supplémentaires cette année en plus des spectacles de la Tuque Bleue, de Maxime Carrière, des Rats d’Swompe et de la visite du père Noël. C’est aussi le moment de visiter les commerces locaux de Montebello où l’on retrouve des créations uniques, dont à Shantik, la Shed qui tourne et Bonheur de passions.

De plus, il faut profiter de l’occasion pour visiter l’exposition Petits formats, gros cadeaux du Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau où l’on retrouve des oeuvres originales d’une vingtaine d’artistes.

Un détour à la Destination de Noël à Ripon s’impose pour les amateurs de Noël. Cet endroit unique au Québec plonge même les plus sceptiques dans la magie chaleureuse de décembre.

Un premier marché de Noël se tiendra à Lac-des-Plages le 26 novembre. En plus des 22 exposants, des ateliers gratuits de peinture sur bois seront offerts aux jeunes.

Bowman propose aussi un marché de Noël cette année, soit le 3 décembre de 17 h à 21 h au 214, route 307. On y retrouvera des artisans à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur.

Offrir des moments uniques

La période des fêtes permet aussi d’offrir ou de vivre des moments uniques. Voici 11 suggestions rapides :

Des cadeaux créés à la main

Pourquoi ne pas donner un cadeau original provenant d’artistes ou de producteurs locaux en Petite Nation? Voici 14 idées.

Pour obtenir toutes les informations et encore plus d’idées, il est possible de visiter le www.petitenationoutaouais.com.

Crédit photo : Aldo Zuniga