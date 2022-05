La 148 en Folie de retour les 21 et 22 mai

Papineauville, le 9 mai 2022 –La populaire 148 en Folie reprendra vie les 21 et 22 mai. De Masson-Angers à Grenville-sur-la-Rouge, les gens pourront partir à la recherche d’items utiles, originaux et nécessaires. Les objets usagés des uns feront le bonheur des autres. D’autres activités s’ajoutent à cette chasse au trésor.

À Montebello, l’événement se déroulera sur le terrain de l’église. Des chansonniers seront sur place de midi à 14h le samedi et le dimanche.

À Papineauville, les ventes de garage se tiendront au parc Henri-Bourassa. Encore cette année, Prévention César sera sur place pour offrir un service de cantine. Le dimanche, place au marché public de Papineauville. Des producteurs vous proposeront leurs produits.

La Municipalité de Plaisance et les associations participent à cette 8e édition de la 148 en Folie. L’événement regroupe une vente de garage sur deux jours à l’extérieur de l’église et un souper le samedi. Au menu : spaghetti, fèves au lard, salade, dessert et thé/café. Il y aura des prix de présence! Les billets du souper seront en vente au coût de 20 $ (16 ans et plus) et 12 $ (15 ans et -). Pour en obtenir, il faut téléphoner à Laurence au 819 427-8479 ou Nicole au 819 427-6987. Pour la vente de garage, il faut réserver votre espace gratuit ou louer un espace sous chapiteaux au coût de 20 $/ 2 tables en téléphonant à Claude au 819 500-7168. Il y aura de la surveillance la nuit. L’école Sacré-Cœur de Plaisance participe aussi à l’événement en offrant aux enfants un espace de vente dans la cour d’école.

À Canton de Lochaber, les festivités se déroulent le samedi dans le grand stationnement de Consultants Pat inc. au 202, route 148. On y retrouvera une section du terroir des agriculteurs ainsi que des espaces réservés aux résidents pour vendre leurs objets. Le maire, Alain Gamache, sera sur place toute la journée. Le service d’incendie de Lochaber-Partie-Ouest sera présent avec leur beau camion pour le grand plaisir des enfants.

À Thurso, la vente de garage se tient à la Place du citoyen. Les résidents souhaitant profiter de l’achalandage peuvent tenir leur propre vente-débarras sur ce site en communiquant avec le comité organisateur de la paroisse. Il est possible de louer un emplacement comprenant une table pour la somme de 20 $. Pour ce faire, il suffit de communiquer avec Fernande Lalonde au 819 985-0829. Si vous désirez effectuer des dons d’articles, en bonnes conditions, la Paroisse souhaite les recueillir afin de les vendre. Les profits seront versés à l’église. Encore une fois, il faut téléphoner à Mme Lalonde. Les gros articles comme les meubles ne seront pas acceptés.

À Notre-Dame-de-Bonsecours, les résidents peuvent organiser leur vente de garage directement à leur résidence et emprunter une table gratuitement à leur Municipalité en téléphonant au 819 423-5575.

À Masson-Angers, le site se tiendra à l’aréna. L’événement est géré par la Corporation des loisirs de Masson-Angers. Il faut donc composer le 819 281-4976 pour obtenir plus d’informations.

À Grenville-sur-la-Rouge, la vente de garage se déroulera au centre communautaire Campbell où l’on retrouve une bibliothèque. Amateurs de livres, vous serez ravis, car on en retrouvera en vente à cet endroit. Pour obtenir plus d’informations, il suffit de communiquer avec la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge au 819 242-8762.

« Le but de la 148 en Folie est de faire connaître les villages de la 148 en proposant des super ventes de garage et différentes activités. En plus, certains organismes en profitent pour garnir leur coffre », explique l’agente de développement rural – volet tourisme, Jessy Laflamme.

Puisque la route 148 sera envahie de gens désirant obtenir l’objet recherché et faire de multiples trouvailles, nous vous demandons d’être prudents lors de cette fin de semaine. La prudence est de mise.

Jessy Laflamme

Agente de développement rural -volet tourisme

819 427-6243 poste 1410

j.laflamme@mrc-papineau.com