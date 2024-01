Marathon Canadien de Ski

9 au 11 février 2024: 58e édition

Le Marathon Canadien de Ski est la plus longue et la plus ancienne randonnée de ski de fond en Amérique du Nord. Ce n’est pas une course : il n’y a ni gagnants ni perdants. L’évènement est accessible à tous puisque que les skieurs peuvent choisir de parcourir des distances allant de 15 km par jour jusqu’à la distance totale de 160 km en deux jours. Chaque skieur est donc amené à choisir son propre défi. Le marathon se déroule en Outaouais et dans les Laurentides avec comme point central le pôle touristique de Montebello.