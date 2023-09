Rallye Défi Petite Nation

L’épreuve inscrit environ 35 équipages avec des spéciales extrêmement rapides et vallonneuses.

Cet événement fait partie non seulement du Championnat canadien des rallyes, mais aussi de la Coupe nord-américaine (NARC), du Championnat Est-canadien (CREC), du Championnat de l’Ontario (RSO) et du Championnat du Québec (RSQ). Au total, plus de 540 kilomètres (répartis en 21 étapes) composent cette édition 2023 qui sillonnera près d’une dizaine de municipalités de la belle région en Petite Nation.

En détail