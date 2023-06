Infolettre touristique juin 2023

Journée ornithologique au Parc national de Plaisance

Quand : le 3 juin au Centre de découverte te services du Parc Quoi : une occasion unique de découvrir plusieurs espèces d’oiseaux présentes sur le territoire. Activités offertes au grand public, en collaboration avec QuébecOiseaux et le Club des ornithologues de l’Outaouais. Coût : l’accès aux parcs est gratuit pour les participants, mais les places sont limitées. Inscription obligatoire. – Pour la famille : initiation à l’observation des oiseaux et excursions guidées par des animateurs du Club des ornithologues de l’Outaouais. Départ à 8 h 30. Fin de l’activité vers 11 h 30 au même endroit pour le partage des découvertes en prenant son lunch. Réservation obligatoire : 45 personnes maximum. – Pour les jeunes : à 9 h, à l’amphithéâtre du camping, activités ludiques en lien avec les oiseaux, animées par les gardes-parc naturalistes. Durée : 1h30. – Pour les observateurs chevronnés : participation au Défi ornithologique des Parcs par le décompte libre des oiseaux dès le lever du jour et la compilation des résultats à 11 h 30 au Centre de découverte et de services du parc. Lunch recommandé. BILAN ORNITHOLOGIQUE 12h à 13h au Centre de découverte (tous) – Pour tous et toutes : à 13 h 30, petite leçon de chant d’oiseaux par la soprano (Frédérique Drolet) et un garde-parc naturaliste. Durée : 1 heure et demie. Inscriptions au 819-427-5350 #6607 ou #6608. Contact : Réal Bisson Crédit photo : Mariane Lacroix