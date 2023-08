Le Château Montebello Fairmont ouvre ses portes aux visiteurs! Il est maintenant possible pour les clients qui ne détiennent pas une réservation à l’hôtel de venir profiter de leurs activités en plein air via les centres de location d’équipements sur place: kayak, canot, planche à pagaie, vélo, minigolf, tennis et plus encore. Pour les restaurants, il est possible d’effectuer une réservation dans tous leurs restaurants incluant la terrasse barbecue pour le dîner, le restaurant Aux Chantignoles pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner ainsi que le traditionnel brunch du dimanche offert tous les premiers dimanche du mois. Une réservation est requise auprès de l’équipe de la restauration au 819 423-3021.