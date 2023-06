Plaisance, le 25 avril 2023 – Le site patrimonial et de plein air des chutes de Plaisance et la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche ont décidé d’offrir des forfaits plein air communs pour la saison 2023. Ces forfaits donnent la possibilité aux amateurs de plein air de profiter de deux sites qui proposent des décors naturels exceptionnels, soit l’un des derniers exemples représentatifs de la forêt primitive du sud-ouest québécois à Mayo; et les chutes les plus impressionnantes du territoire à Plaisance.

Les forfaits quotidiens permettent de visiter les deux sites la même journée ou deux journées différentes. Les forfaits saisonniers donnent la possibilité de visiter les deux sites aussi souvent que les visiteurs le souhaitent en se servant de leur passeport de saison. L’un et l’autre sont disponibles pour les individus et les familles.

« Chacun des sites offre une expérience unique très appréciée des visiteurs et nous voulons répondre au besoin grandissant de plein air de la population à un prix raisonnable », explique la présidente des Amis de la Forêt-la-Blanche, Renée Giroux, qui a eu l’idée originale de ces forfaits.

« Depuis la pandémie, nous avons ressenti une augmentation de l’attrait pour le plein air et nous sommes heureux d’innover pour favoriser l’accès à ce type de lieu et d’activité », a renchéri le directeur général de Patrimoine Papineau, Pierre Bernier.

Les détails sur les forfaits se trouvent sur les sites Web des deux organismes : http://www.foretlablanche.org http://patrimoinepapineau.ca

