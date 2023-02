2Frères, Les Cowboys Fringants et P.-A. Méthot et son party des années 80-90 à la première édition de Petite Nation en fête

Petite Nation en fête est un festival de musique québécoise qui accueillera sur une grande scène extérieure trois spectacles de grande envergure du 17 au 19 août 2023 en plein coeur de la Ville de Thurso. Ce nouvel événement culturel est la fusion entre Thurso en fête et le Festival des vins et spiritueux en Outaouais.

Sur un site de trois acres, près de 15 000 personnes sont attendues lors de ce festival de musique extérieure en Petite Nation. Pour la programmation 2023, Les Productions Les Deux Vallées ont réussi à réunir toute une brochette d’artistes digne des grands événements musicaux du Québec.

L’événement débutera le 17 août avec le spectacle de la formation 2 Frères sur la grande scène. Le duo le plus populaire de la province présente son tout nouveau spectacle «Sous le même toit». Racontant les grands et petits moments e la vraie vie avec des histoires qui se dessinent tels des polaroïds, Érik et Sonny Caouette vous reçoivent chez eux pour une soirée entre amis. Le duo musical Mountain Daisies assurera la première partie de ce spectacle.

Le lendemain, ce sera au tour des Cowboys Fringants de monter sur la grande scène. Cette formation musicale attire des foules records partout où elle passe. Les membres viennent d’ailleurs de remplir le Centre Belle et Vidéotron à quelques reprises lors des dernières semaines. Le Diable à Cinq montera sur la scène en première partie.

Le samedi soir, le populaire humoriste P.-A Méthot offrira un spectacle musical regroupant des artistes qui rendront hommage aux années musicales des années 80 et 90. Pour l’occasion, il sera accompagné de Martine St-Clair, Ludovick Bourgeois, Brigitte Boisjoli et Jonas Tomalty qui feront revivre de bons moments et souvenirs aux festivaliers présents. Les membres du groupe The Rock Show rendront aussi hommage à ces deux décennies musicales en première partie.

Après avoir attiré plus de 3 500 personnes lors de la première édition à L’Ange-Gardien, le Festival des vins et spiritueux de l’Outaouais sera présentée en 2023 lors de l’événement Petite Nation en fête les 18 et 19 août 2023.

Pour l’occasion, les festivaliers pourront déguster, sous un immense chapiteau, plus de 125 vins et spiritueux provenant d’une trentaine de pays lors de la route internationale des vins. Ils pourront assister également à des conférences offerts par des spécialistes du domaine, dont la porte-parole, Élyse Lamberg, sacrée Meilleur sommelier des Amériques 2009.

Cet événement mettant en vedette les vins et spiritueux est unique en Outaouais. Pour 2023, nous prévoyons aussi offrir des vins d’importation privée dans la route internationale des vins.

Une immense terrasse extérieure, pouvant accueillir 400 personnes, sera aussi aménagée sur le site de l’événement. Des camions de rue seront également sur place pour faire régner la fête au coeur de la Ville de Thurso.

Tout au long de ces trois journées, une scène sera aussi aménagée sur la terrasse pour accueillir des chansonniers qui performeront avant et après les grands spectacles.

C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer cet été en Petite Nation.

-30-

Pour plus de renseignements :

Yan Proulx

Président Les Productions Les 2 Vallées

Téléphone : 819 431-8560

Danny Monette

Directeur de la programmation et de la logistique Les Productions les 2 Vallées

Téléphone : 873 655-3208