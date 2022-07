Pour une deuxième année consécutive, Fairmont Le Château Montebello présente son expérience la plus glamour de l’été : Clicquot sous le soleil. Avec sa terrasse et son jardin Veuve Clicquot, la Côte d’Azur s’offre à vous pour un moment d’évasion.

Au bord de la rivière des Outaouais et entouré de plantes luxuriantes et de fleurs colorées,

le décor estival du Fairmont Le Château Montebello donne vraiment l’impression d’une destination lointaine : magnifique, dépaysante et relaxante. Son paysage unique procure une vraie sensation de luxe à la campagne. L’expérience Veuve Clicquot ajoute sa joie et son optimisme à ce cadre unique.

Tous les jeudis et vendredis soirs de l’été de 17h à 20h, la terrasse principale se transforme

en un espace glamour aux couleurs de la célèbre maison de Champagne. Au menu, une liste des meilleurs Champagnes Veuve Clicquot et une offre culinaire axée sur les fruits de mer et les poissons de saison tel que le tataki de thon à queue jaune et les pattes de crabe des neiges. De plus, l’espace jardin Veuve Clicquot propose deux terrains de pétanque au bord de la rivière, une activité signature qui souligne l’aire française de cette expérience.

En 2021, l’expérience Veuve Clicquot du Fairmont Le Château Montebello a été finaliste

dans la catégorie Partenariat et commandite des Prix excellence tourisme 2021, présentés par le ministère du Tourisme. Par son concept audacieux, le centre de villégiature a été reconnu comme un pillier dans l’industrie par sa créativité et sa persévérance dans la réalisation de ce concept hors du commun.

L’expérience est offerte aux clients enregistrés de l’hôtel seulement.