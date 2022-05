Une programmation à la hauteur pour les 20 ans du festival

Après deux ans d’attente, la programmation pour la 20e édition du Festival western de St-André-Avellin est maintenant dévoilée. Les activités se dérouleront du 21 au 31 juillet prochain, 11 jours de compétitions, de spectacles et de divertissements qui sauront plaire à toute la famille.

Lors des activités équestres, plus de 400 compétiteurs sont attendus, provenant de partout en Amérique du Nord. Plusieurs classes dont le gymkhana amateur, le gymkhana professionnel, la traditionnelle tire de chevaux ainsi que les trois rodéos professionnels du circuit international (IPRA) sont aussi à l’horaire.

La programmation sur le volet culturel est élargie avec l’ajout du spectacle Hommage country à Robert Charlebois le jeudi 28 juillet. Lors de cette soirée, plus de 15 artistes et groupes viendront rendre hommage à un pilier de la musique québécoise, dont Gildor Roy, Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Marie Denise Pelletier, Luc De Larochellière, Stéphane Archambault (Mes Aïeux), Sara Dufour, Mara Tremblay, Polo, Jérôme Charlebois, Véranda et plusieurs autres. En plus, tout au long des 11 jours du festival s’ajoutera des artistes de renom, dont Guylaine Tanguay, Jean Marc Parent, Marc Dupré, Messmer, Geneviève Côté, La Chicane, Brittany Kennell (relève new country) Michaël Rancourt, Piano Man avec Christian Marc Gendron et ses invités surprises.

Grandes nouveautés :

Le championnat hommes forts de l’est du Canada se tiendra à Saint-André-Avellin le samedi 30 juillet où plus de 20 athlètes se disputeront une place pour le championnat Canadien.

Le festival ajoute une variété importante, soit un parc d’amusements. La compagnie Fun Show s’installera avec quinze manèges pour quatre jours, soit du 21 au 24 juillet, sur le site du festival.

Plusieurs autres activités, dont un gala de lutte, un circuit de cross fit avec RX1 Nation, des démonstrations canines ainsi qu’un tout nouveau chapiteau (SALOON) avec des 5 à 7 en musique. De plus, un podcast intitulé Le Ranch sera à l’affiche du 25 au 29 juillet avec comme animateur Simon Lavergne.

Il ne faut surtout pas oublier les inconditionnels : la danse, les artistes country trois jours complet cette année, dont plusieurs proviennent de la région, le défilé, les bingos, la messe western, le déjeuner au profit de la fabrique, la journée des aînés, le souper western et la place de la famille.

Sur place, restauration, commerçants et artisans pour tous les goûts.

Programmation complète au www.fwstaa.ca et sur Facebook du festival.

Source : Festival western St-André-Avellin, 521 Louisseize, Saint-André-Avellin, J0V 1W0.