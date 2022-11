Sept événements pour vous plonger dans l’esprit des fêtes

Sept événements en Petite Nation vous plongeront dans l’esprit de Noël en novembre et décembre et vous permettront de dénicher des cadeaux originaux.

Au grand plaisir des visiteurs de l’an dernier, le Marché de Noël de Montebello se tiendra encore une fois les deux premières fins de semaine de décembre, soit du 2 au 4 et du 9 au 11 sur le site de l’église de Montebello.

À l’extérieur, des producteurs locaux seront postés dans des cabanes de bois pour vous faire déguster leurs produits. Des spectacles seront aussi présentés, dont la Tuque Bleue, Les Rats d’ Swompe et Maxime Carrière. À l’intérieur de l’église, une vingtaine d’artisans et d’artistes vendront leurs œuvres. Pour égayer les enfants, le père Noël et une maquilleuse seront sur place.

Deux nouveaux marchés voient aussi le jour en 2022, dont celui de Bowman le 3 décembre de 17 h à 21 h. Il se tiendra au 214, route 307. On y retrouvera des artisans à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur.

Lac-des-Plages organise aussi un premier marché de Noël le 26 novembre de 10 h à 16 h à l’hôtel de ville. En plus de découvrir des produits locaux, les participants auront la chance d’assister au dévoilement d’une œuvre qui fera rayonner le patrimoine dans la MRC de Papineau et au-delà. La réalisation de cette création a été possible grâce à la participation financière du fonds culturel de la MRC de Papineau et de la Municipalité de Lac-des-Plages.

Les grands classiques sont également de retour : le Salon des métiers d’art de Ripon et le Salon des fermières de Papineauville.

À Ripon, trois sites seront animés les 19 et 20 novembre, soit la Destination de Noël, qui est une boutique unique en Outaouais qui met de l’avant des œuvres d’une quarantaine d’artisans. Plusieurs ateliers de créations seront également offerts en novembre et en décembre. La tradition se poursuit aussi du côté de la salle communautaire qui accueillera une trentaine d’artisans dans une ambiance chaleureuse. De plus, on retrouvera des producteurs locaux et des agriculteurs au Marché public de Ripon.

Le Salon de Noël de Papineauville se déroule le 12 novembre de 10 h à 17 h et le 13 novembre de 10 h à 16 h au centre communautaire. Artisans, artistes et produits du terroir sont au rendez-vous.

Le premier événement pour se plonger dans l’esprit des fêtes se déroulera à Plaisance les 5 et 6 novembre de 9 h à 16 h au 281, rue Desjardins. Ce sera l’occasion de rencontrer plusieurs artisans et d’effectuer de belles découvertes.

À Thurso, le Cercle de Fermières tiendra une foire de Noël le jeudi 1er décembre de 11h à 19h au centre communautaire. Il sera possible d’acheter leurs produits maison : vente d’artisanat, pâtisserie, mets cuisinés, marinade. De plus, il y aura tirage d’une courtepointe à 19 h au local.