Quelques nouveautés cet été au lieu historique national du Manoir- Papineau

Montebello (Québec), le 17 mai 2022 – Le lieu historique national du Manoir-Papineau ouvrira ses portes pour la saison estivale le 21 mai prochain avec quelques nouveautés.

À Montebello, à mi-chemin entre Gatineau et Montréal, s’ouvre sous vos yeux une page d’histoire du 19e siècle : l’immense domaine seigneurial de Louis-Joseph Papineau, l’homme qui allait devenir une figure incontournable de la politique canadienne.

Flanqué de quatre tours, le manoir règne sur ses terres ponctuées d’un jardin aménagé, de vastes pelouses et d’un boisé traversé par un ruisseau.

Heures d’ouverture :

21 mai au 17 juin : Samedi, dimanche et jours fériés, 10 h à 17 h

18 juin au 5 septembre : Mercredi au dimanche et jours fériés, 10 h à 17 h

6 septembre au 10 octobre : Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés, 10 h à 17 h

Venez prendre part à une visite guidée de 45 minutes du bel étage du Manoir-Papineau qui vous dévoilera le quotidien de la famille de Louis-Joseph Papineau. Entrez dans l’intimité de cette famille de l’élite canadienne-française en passant par la chambre de Louis-Joseph et imaginez l’atmosphère festive des réceptions dans la salle à manger et le grand salon. Suivez ensuite le guide jusqu’à l’orangerie, en passant par les magnifiques jardins. Notre authentique décor d’époque, une touche d’histoire et quelques anecdotes vous initieront aux secrets de ce manoir et de ses occupants.

Les nouveautés cet été :

Dans le cadre de l’année du Jardin, le samedi 18 juin, de 10 h à 17 h , profitez d’animations en plein air avec des personnages en costume d’époque. Venez concevoir un herbier dans l’authentique hangar à grains du domaine, visitez le potager d’antan de monsieur Papineau et repartez avec des pousses chênes à planter ou des semences de fleurs sauvages.

, profitez d’animations en plein air avec des personnages en costume d’époque. Venez concevoir un herbier dans l’authentique hangar à grains du domaine, visitez le potager d’antan de monsieur Papineau et repartez avec des pousses chênes à planter ou des semences de fleurs sauvages. Le 1er juillet de 10 h à 17 h , venez déguster le thé spécial Louis-Joseph Papineau dans le jardin pour souligner la fête du Canada. L’entrée est gratuite.

, venez déguster le thé spécial Louis-Joseph Papineau dans le jardin pour souligner la fête du Canada. L’entrée est gratuite. Du 2 au 4 septembre de 10 h à 17 h, le domaine sera animé par des jeux d’époque et divers ateliers sur la bienséance du 19 siècle. Il y aura des dégustations du thé oolong Louis-Joseph Papineau. Des visites du jardin et de l’orangerie de monsieur Papineau seront offertes en compagnie de son jardinier.

En soirée, accompagné d’un des personnages de la maison, vivez la toute nouvelle visite guidée nocturne du manoir seigneurial de Louis-Joseph Papineau : Rumeurs dans la nuit.

Horaires : 19 h 30, 20 h 30, 21 h 30

Capacité : 20 places pour chaque plage horaire

Durée : 90 minutes

Réservation au papineau@pc.gc.ca

Tarifs : 12,75 $ par adulte, 11,25 $ par ainé et 4,25 $ par jeune

Le musée familial, bâtiment patrimonial à deux pas du manoir, accueille l’exposition Papineau et le village d’antan présentée par notre partenaires la Société d’histoire de Louis-Joseph Papineau. Les visiteurs pourront y apprécier des objets de la vie courante à l’époque de la Seigneurie, des images anciennes du village et quelques sculptures. Un espace détente et un espace photo proposant de chics accessoires bourgeois sera à la disposition des visiteurs pour capturer leurs souvenirs champêtres. Visitez le site web pour tous les détails.

Le manoir poursuit également son partenariat avec l’organisme Réseau biblio de l’Outaouais pour le programme Empruntez la culture. Grâce à ce partenariat, les citoyens membres des bibliothèques du réseau auront l’accès sans frais (valide pour le tarif journalier) au manoir Papineau en empruntant une carte-musée disponible dans les bibliothèques participantes. Visitez le site web de Réseau biblio de l’Outaouais pour les détails.

Planifiez votre visite

Nous encourageons les visiteurs à consulter le site Web du Manoir-Papineau. Il est mis à jour régulièrement et contient toutes les informations pour bien planifier leur visite.

La santé et la sécurité des Canadiens, des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance à Parcs Canada. L’Agence suit les conseils, directives et exigences des experts en santé publique et encourage les visiteurs à continuer de suivre les mesures en place, se protéger et faire preuve de prudence pour limiter la propagation de la COVID-19.

