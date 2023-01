Portes ouvertes aux citoyens de la MRC de Papineau

MONTEBELLO (Québec), le 06 janvier 2023 – Le Parc Oméga est fier d’annoncer la semaine des portes ouvertes s’adressant aux résidants de la MRC de Papineau qui se tiendra du lundi 16 janvier au dimanche 22 janvier 2023.

En cette saison hivernale, le Parc Oméga bonifie son offre et propose plusieurs activités thématiques pour divertir les plus petits et les plus grands. « Il nous fait plaisir d’inviter les résidents des 25 municipalités de la MRC de Papineau à venir découvrir nos nouveautés gratuitement lors des portes ouvertes.

« Il nous tient à cœur de redonner à la communauté en ce début d’année », mentionne Billie-Prisca Giroux, porte-parole du Parc Oméga. Cet événement s’adresse aux personnes demeurant dans une résidence principale dans l’une des 25 municipalités de la MRC de Papineau. Chaque adulte de 18 ans et plus devra présenter une preuve de résidence (permis de conduire) avec adresse valable pour obtenir la gratuité.

Pour tous les détails concernant l’événement, rendez-vous sur le site web du parc : https://www.parcomega.ca/event/portes-ouvertes-aux-residents-de-la-mrc-papineau/

Une programmation pour toute la famille !

Le parc animalier offre à ses visiteurs la chance de pouvoir observer et apprécier la transformation de la nature canadienne de manière grandiose avec ses 2 200 acres de nature préservée habités par près de 450 animaux. Cet hiver, le parc propose une foule d’activités, dont les randonnées en raquettes, les glissades sur tubes, le sentier de patins, la passerelle dans les arbres, et bien plus. À noter que ces activités sont disponibles selon les conditions climatiques. Pour en savoir plus sur la programmation hivernale, visitez notre site internet : https://www.parcomega.ca/

L’admission du parc ouvre à 10 h et ferme à 16 h. Le parc quant à lui ferme à 17 h.

À propos du Parc Oméga

Depuis 1991, le Parc Oméga, situé en Outaouais, propose une formule unique au Québec qui permet à ses visiteurs de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivants dans leur habitat naturel, et ce, au fil des saisons. En plus de son parcours voiture d’une douzaine de kilomètres, le parc offre plusieurs activités, des sentiers pédestres et des hébergements insolites. Une visite au parc, c’est une immersion au cœur de la nature, de la culture et de l’histoire du Québec. Pour plus d’informations sur le parc animalier, les activités et les hébergements, visitez le www.parcomega.ca.

