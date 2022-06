Noël en juillet – un événement incontournable en Petite Nation

La Destination de Noël tiendra les 9 et 10 juillet prochains, de 10 h à 15 h, la deuxième édition de son événement annuel NOËL EN JUILLET, au 18 rue du Rivage, Ripon, QC J0V 1V0.

Cet événement champêtre et festif rassemblera, sous une musique animée et d’ambiance de circonstance, plus de 70 créateurs, incluant une quarantaine d’exposants lesquels viendront offrir leurs créations toutes les saisons, qu’ils soient artistes, artisans, agro-producteurs… Des créations pour la personne (telles que vêtements, soins personnels, bijoux, plaisirs gourmands), le mode de vie (telles que décorations, chandelles, objets et produits utilitaires éco-responsables, jeux, colliers et bandanas pour animaux de compagnie, des assainisseurs d’air pour la maison et la voiture…) et bien plus. Des créations pour offrir à ceux qu’on aime ou encore, à nous-même.

En plus de nos exposants, le programme de l’événement comporte plusieurs activités défis amusantes ouvrant droit à gagner des prix, dont l’activité Sapin, où les enfants pourront jouer au bingo avec les grands ou encore, Les lutins sont en vacances, une activité familiale ludique de chasse aux lutins sur le site. Plus de 600 $ en prix seront distribués au cours du week-end lors de ces activités qui se tiendront en avant-midi. En après-midi, il y aura des ateliers céramiques permettant aux jeunes enfants de concevoir un ornement de Noël à saveur estivale. De même qu’un espace jeu sera aménagé pour les jeunes enfants.

Encore cette année, le Père Noël a demandé à La Destination de Noël de distribuer aux enfants un petit cadeau à leur arrivée et lors de la réussite de leurs défis.

Les visiteurs pourront aussi se déplacer gratuitement entre leur voiture et le site (aller-retour), grâce aux services de la navette de Cyclo-Limo. Ils pourront manger sur place, dont certains des plats concoctés comportent des produits du terroir tels que les pains de La fille du boulanger et les tartes aux fraises et aux framboises du Domaine Mont-Vézeau, deux belles entreprises de Ripon. Une belle façon de connaître certains produits du terroir ! À noter que l’entrée sur le site est gratuite.

En plus de nos exposants, Deuxième chapitre, nouvelle OBNL, sera présent pour la vente de livres usagés ; le Club Joie de vivre, groupe social dédié au 50 ans et plus ; ainsi que l’exposant Un sourir pour Yonathan, lequel fera la vente de confiseries et autres plaisirs gourmands dans le cadre de leur campagne de levée de fonds visant à soutenir les soins du jeune Yonathan.

Les visiteurs pourront aussi visiter notre exposition temporaire sur l’histoire de Noël, laquelle présente quelques premières esquisses portant sur le projet de conception de panneaux d’interprétation.

Par ailleurs, pour chaque tranche d’achat de 10 $, un bulletin de participation au Grand tirage du prix de présence sera remis à chaque client. Aux termes de l’événement, un tirage au sort se fera parmi l’ensemble des bulletins dûment complétés. Ce grand prix a une valeur actuelle de près de 1 000 $, et ce, grâce à la très grande générosité des exposants. Une paire de billets pour le spectacle de Marie Mai, prévu en novembre à la salle Desjardins de la Petite-Nation de Papineauville, via Les Productions Les 2 vallées, fait partie du grand prix de présence, laquelle est offerte par La Destination de Noël.

Pour plus de renseignements, visiter la page Facebook de l’événement : Noël en juillet