Fête d’hiver à Papineauville

Du 30 janvier au 1er février 2026

La Fête d’hiver revient en grand cette année avec trois jours d’activités pour toute la famille. Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, d’activités extérieures et des incontournables rassemblements communautaires.

Le vendredi, au parc du Docteur-Chapdelaine, patinez sur le sentier glacé illuminé par la disco mobile MG, de 19 h à 22 h.

Le samedi, au Centre communautaire, place au plaisir pour tous, bricolage, jeux gonflables, promenade en calèche, maquillage, glissade extérieure et piste de ski de fond, si la température le permet. Des activités sont aussi prévues pour les 0 à 5 ans, en plus d’un dîner gratuit, hot-dogs et soupe. Terminez la journée avec une activité de danse fitness en après-midi.

Le dimanche, au Centre communautaire, ne manquez pas le déjeuner du maire, de 9 h à 12 h, puis le whist social à 13 h, inscription requise avant le 30 janvier.

Une programmation variée, festive et accessible, qui donne envie de célébrer l’hiver, de s’amuser en famille et d’encourager les organismes locaux.

