Les carnavals et événements d’hiver en Petite Nation
Montebello Race Fest
24 et 25 janvier 2026
Deux jours d’adrénaline et d’ambiance festive à Montebello, parfait pour les amateurs de vitesse, de moteurs et de plaisir d’hiver. Au programme, des courses en mode drag et ovale pour s’amuser en grand, avec une dose de musique pour garder le rythme.
Entre deux courses, place au karaoké hivernal, puis à une soirée rock 70, 80, 90 pour prolonger le plaisir.
Fête d’hiver à Papineauville
Du 30 janvier au 1er février 2026
La Fête d’hiver revient en grand cette année avec trois jours d’activités pour toute la famille. Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, d’activités extérieures et des incontournables rassemblements communautaires.
Le vendredi, au parc du Docteur-Chapdelaine, patinez sur le sentier glacé illuminé par la disco mobile MG, de 19 h à 22 h.
Le samedi, au Centre communautaire, place au plaisir pour tous, bricolage, jeux gonflables, promenade en calèche, maquillage, glissade extérieure et piste de ski de fond, si la température le permet. Des activités sont aussi prévues pour les 0 à 5 ans, en plus d’un dîner gratuit, hot-dogs et soupe. Terminez la journée avec une activité de danse fitness en après-midi.
Le dimanche, au Centre communautaire, ne manquez pas le déjeuner du maire, de 9 h à 12 h, puis le whist social à 13 h, inscription requise avant le 30 janvier.
Une programmation variée, festive et accessible, qui donne envie de célébrer l’hiver, de s’amuser en famille et d’encourager les organismes locaux.
Les fééries du chevreuil à Duhamel
Les 31 janvier et 1er février 2026
Une fin de semaine festive pour profiter de l’hiver en famille. Venez jouer dehors, bouger et découvrir des activités accessibles, entre nature et plaisir.
Le samedi, initiez vous à la pêche sur glace avec l’ACPTA au lac de la Ferme, puis partez explorer les pistes de ski de fond et de raquettes du Centre Touristique du Lac-Simon. Des raquettes seront aussi disponibles sur place pour une sortie en sentier. Pour dîner, un repas réconfortant, hot-dogs et soupe des Amis de l’entraîde du Nord de la Petite-Nation. Un souper spaghetti de la Fabrique est aussi proposé.
Marathon Canadien de ski
6 au 8 février 2026
Célébrez les 60 ans d’un événement mythique! Le Marathon canadien de ski revient pour une édition anniversaire. Que vous soyez skieur aguerri ou amateur de plein air, vous pouvez choisir une distance entre 15 km et 160 km à parcourir sur des pistes classiques soigneusement damées. Cette aventure hivernale traverse des paysages spectaculaires et enchanteurs, dans une ambiance chaleureuse et inclusive. Une expérience sportive inoubliable à vivre en solo, en famille ou entre amis!
Randonnée aux flambeaux à Bowman
Samedi 7 février 2026 dès 18h30
Venez découvrir le décor enchanteur du Parc régional de la forêt Bowman lors de la 8e édition de la randonnée aux flambeaux. Rassemblez vos amis, votre famille et venez marcher à la lueur du reflet des flambeaux sur la neige qui vous conduiront jusqu’au relais du cèdre ainsi qu’un feu de joie extérieur.
Carnaval de Ripon
du 13 au 15 février 2026
Le samedi 14 février, rendez-vous au 31, rue Coursol pour une soirée festive et rassembleuse, avec entrée gratuite. Dès 16 h, le défilé du Carnaval lance les célébrations, suivi à 17 h d’un souper bénéfice spaghetti au profit du Centre de pédiatrie sociale de Papineau. À 19 h, place à un hommage 110 % à Bob Bissonnette par Lemay pis sa gang, puis à 22 h, vivez Ripon Électrik, une finale son et lumière, fin de soirée, adulte recommandé.Animation assurée par DJ Arthur Adrien, en collaboration avec Le Café des Orties.
Festival du Fatbike de Montebello
20 au 22 février 2026
Un incontournable pour les amateurs de fatbike!
Que vous soyez débutant ou expert, profitez de notre incroyable réseau de sentiers hivernaux pour une expérience unique. Les plus audacieux relèveront le Défi Fat Papineau, une boucle légendaire de plus de 15 kilomètres, déjà célèbre parmi les passionnés. Une aventure à ne pas manquer!
Fête d’hiver à Lac-Simon
21 février 2026
Une belle fête d’hiver s’organise! Venez célébrer l’hiver en bonne compagnie, entre amis et en famille, dans une atmosphère chaleureuse et festive.