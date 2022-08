Le Rallye Défi Petite Nation attend les concurrents de rallye de performance du 8 au 10 septembre prochain !

Montpellier, le 17 août 2022.- Les 8, 9 et 10 septembre prochains, le Championnat canadien des rallyes sera de retour au Québec alors que le Rallye Défi Petite Nation sera l’hôte de la quatrième étape de la saison 2022.

Organisateur de l’événement, le Club Automobile Défi Outaouais (CADO), sous la présidence de Louis Montpellier (un citoyen de Montpellier), a entrepris depuis janvier la préparation de cette trentième édition du Rallye Défi Petite Nation (RDPN) qui aura lieu, comme le veut la tradition, la fin de semaine suivant la Fête du Travail, soit du 8 au 10 septembre 2022. Cet événement fait partie non seulement du Championnat canadien des rallyes, mais aussi de la Coupe nord-américaine (NARC), du Championnat Est-canadien (CREC), du Championnat de l’Ontario (RSO) et du Championnat du Québec (RSQ). Au total, plus de 540 kilomètres (répartis en 21 étapes) composent cette édition 2022 qui sillonnera près d’une dizaine de municipalités de la belle région de la Petite Nation, dans le MRC Papineau (Outaouais).

Traditionnel événement de la fin de l’été, il permet aux organisateurs, concurrents, médias et spectateurs présents, sans oublier les plus de 250 bénévoles de l’organisation, de faire rayonner le nom de la Petite Nation à travers le Canada. Pour les concurrents, il s’agit aussi d’un rallye qui réserve toujours de nombreuses surprises sur le plan sportif et des noms prestigieux du sport automobile nord-américain figurent au palmarès du Rallye Défi Petite Nation.

La municipalité de Montpellier sera une fois encore le Quartier-général de ce Rallye Défi Petite Nation, soit l’endroit où sera donné le départ et où ont lieu les activités de gestion de l’événement (au sein de l’Hôtel-de-Ville) et de regroupement des véhicules de compétition. Cette trentième édition verra au départ plus d’une trentaine d’équipages venus de partout au Canada et des États-Unis.

Pour les fans, ce sera une grande fête puisqu’avec la fin des restrictions gouvernementales qui avaient empêché les organisateurs d’aménager des zones de spectateurs lors de l’édition 2021, de nombreux endroits seront aménagés le long du parcours afin qu’ils profitent du spectacle en toute sécurité. Le public est donc invité à consulter le site officiel www.rallyedefi.ca pour découvrir ces endroits de choix pour vivre pleinement l’événement, ainsi que le magazine Pole- Position, programme officiel de cette édition 2022 et dont l’édition présentement en kiosque présente la carte du parcours et plusieurs informations pratiques et historiques sur l’événement.

Les reconnaissances du parcours par les équipages inscrits se dérouleront jeudi 8 septembre. Le départ de l’édition 2022 du Rallye Défi Petite Nation sera donné vendredi 9 septembre à 14 heures, devant l’Hôtel-de-Ville de Montpellier. Les concurrents seront en compétition jusqu’aux environs de 20 heures, incluant trois étapes chronométrées à la carrière Lirette, à Chénéville. Le lendemain, samedi 10 septembre, la journée de compétition ira de 7h50 à 17h50. Une fois les étapes chronométrées complétées, c’est la municipalité de Ripon qui attendra les concurrents pour les cérémonies de podium (19 heures) et de remise des prix (19h30).

Par ailleurs, le Rallye Défi Petite Nation entreprend un virage vert en 2022 en s’associant avec Carboneutre Québec et Carbone Boréal afin de réduire son empreinte carbone en plantant un nombre correspondant d’arbres à ce que produisent les activités de l’événement en termes de CO2.

À noter aussi qu’une bière a été lancée en l’honneur de la 30ème édition de l’événement. Cette bière blonde à l’avoine, parfumée des houblons Chinook et le Willamette, est une création des Brasseurs de Montebello.

Le Rallye Défi Petite Nation 2022 est présenté par Pirelli, Lachute Performance, poleposition.ca et la municipalité de Montpellier. Avec aussi le support de la MRC Papineau et des municipalités de Montpellier, Ripon, Chénéville, St-Émile-de-Suffolk, Duhamel, St-Sixte, Lac Simon et Mulgrave-et-Derry. Pour consulter la liste des équipages inscrits à ce jour, rendez- vous sur : http://www.rallyedefi.ca/liste-des-competiteurs-inscrits-registered-competitors

– 30 –

Pour plus d’information :

Louis Montpellier, lmontpellier33@gmail.com