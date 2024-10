Dans le cadre du 350e anniversaire de la seigneurie de la Petite-Nation et à l’occasion du Jour du Souvenir, la Société historique Louis-Joseph-Papineau et le Corps de cadets 1786 Louis-Joseph-Papineau s’unissent pour faire une marche commémorative dans le

village de Montebello. Cette marche se tiendra exceptionnellement le dimanche 10 novembre 2024 à 10 h 30 et la cérémonie au cénotaphe (monument aux vétérans), au sud-ouest de la gare touristique, aura lieu, selon la tradition, à 11 h.

Le Corps de cadets (de Papineauville) se rassemblera dans le stationnement derrière l’église de Montebello pour un départ à 10 h 30. La filiale 205 de la Légion royale canadienne à Chénéville a été invitée à se joindre au Corps de cadets. Le rassemblement

en deux pelotons se dirigera vers la gare touristique en circulant dans les rues Napoléon et Saint-Henri avant de s’engager dans le stationnement de l’ancienne gare pour s’arrêter devant le cénotaphe. À 11 heures, la cérémonie débutera par un mot de bienvenue, suivi de l’hymne national Ô Canada, de la musique La Dernière Sonnerie/The Last Post et de deux minutes de silence. Puis nous aurons la lecture de l’Ode au souvenir par un vétéran, la Promesse de se souvenir par une jeune cadette, le dépôt de gerbes et de couronnes de fleurs au cénotaphe et en conclusion, les remerciements.

Le jour du Souvenir rappelle la fin de la Première Guerre mondiale le 11e jour du 11e mois 1918 à 11 h 11 après quatre années de durs combats. En cette journée commémorative annuelle, rendons hommage aux personnes décédées en service militaire et à celles et

ceux qui ont servi en temps de guerre. Honorons les militaires qui seront présents et célébrons leur courage et leur dévouement.

Le 10 novembre, à Montebello, tous sont invités à suivre la marche à 10h30, à se joindre à la cérémonie à 11h et à déposer une gerbe de fleurs ou une couronne au pied du cénotaphe. La cérémonie aura lieu qu’il vente ou qu’il pleuve.

À la fin de la cérémonie, les cadets et toutes personnes intéressées pourront visiter la chapelle funéraire des Papineau avec l’aide d’une guide de la Société historique. Et pour le Corps de cadets seulement, après la visite de la chapelle, une belle récompense les

attend: une visite au centre aquatique avec baignade, courtoisie du Fairmont Le Château Montebello.

Nous vous attendons en grand nombre!

Géral Geoffrion, président, Société historique Louis-Joseph-Papineau

https://www.shljp.org

Commandant Luc Lussier, Corps de cadets 1786 Louis-Joseph-Papineau

https://www.facebook.com/groups/corpsdecadets1786ljp/?locale=fr_CA

Nicole Laflamme, mairesse, Municipalité de Montebello

https://www.montebello.ca