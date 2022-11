22 novembre 2022 – La MRC de Papineau a lancé la saison hivernale touristique, lors d’un 5 à 7, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation, au Parc Oméga sous le thème safari/aventure.

Lors de cette soirée, la vidéo promotionnelle hivernale a été dévoilée. L’objectif est de mettre de l’avant les cinq promenades en Petite Nation dans le but d’attirer des visiteurs.

La soixantaine de personnes présentes ont participé à un quiz afin d’en apprendre davantage sur les attraits et événements en Petite Nation. Il a été question notamment des prix reçus par les Brasseurs de Montebello, du Domaine Mont-Vézeau, du Parc Oméga et de la création d’une aire protégée à Kenauk Nature. L’ajout de nouveaux restaurants a aussi été soulignés : Chez Séb à Chénéville et le Café Bistro Léo à Thurso tout comme l’ajout de déjeuners à la Terrasse Notre-Dame à Montebello et à la crémerie 321 à Saint-André-Avellin. De plus, dans ce village, la Toquade a recommencé à servir des soupers. Des questions portaient sur les marchés de Noël : Lac-des-Plages le 26 novembre, Bowman le 3 décembre et le Marché de Noël de Montebello du 2 au 4 décembre et du 9 au 11 décembre ainsi que l’exposition petits formats gros cadeaux à Montebello jusqu’au 23 décembre. Les événements à venir ont été annoncés comme la parade de tracteurs à Plaisance le 3 décembre, le Marathon canadien de ski du 10 au 12 février ainsi que la venue d’artistes de renom à la Salle Desjardins en 2023 à Papineauville tels que Billy Tellier, Arnaud Soly, Daniel Lemire, Alain Choquette, Laurent Paquin, Marthe Laverdière et plusieurs autres.

Il existe plusieurs attraits à visiter ou activités à pratiquer pendant l’hiver en Petite Nation : pêche blanche, sentier glacé à Lac-Simon, motoneige, réserve écologique forêt la blanche, Parc des Montagnes Noires de Ripon, Fairmont le Château Montebello, Centre touristique du Lac-Simon et le ski de fond. D’ailleurs, la piste du Club de ski de fond des montagnes blanches est déjà ouverte!

Bref, une semaine en Petite Nation à l’hiver, ce n’est clairement pas suffisant.

Pour voir l’offre au complet, il suffit de visiter le site www.petitenationoutaouais.com.