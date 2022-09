Le Carrousel de la GRC à Saint-André-Avellin Le Carrousel se produit de mai à octobre chaque année dans 50 localités au Canada. Il se rend dans chaque province tous les quatre ans pour que le plus grand nombre possible de Canadiens puissent voir le spectacle. Les prestations du Carrousel aident à recueillir des milliers de dollars pour des organismes caritatifs et des groupes sans but lucratif locaux. Nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir sur le terrain du Festival western St-André-Avellin cette année. Il s’agit d’un spectacle majestueux et toujours impressionnant offert gratuitement. Venez les voir en grand nombre!

Sur place, on retrouvera un service de bar et cantine avec hot dog, fèves au lard et chips, le tout à rabais!

Beau temps mauvais temps, apportez vos chaises ! Pour plus de détails



Rumeurs dans la nuit : une visite guidée nocturne du manoir seigneurial de Louis-Joseph Papineau Dans la douceur de la nuit de Montebello, accompagné d’un des personnages de la maison, la visite débutera en empruntant le magnifique sentier boisé du domaine. À l’intérieur du somptueux manoir, éclairé aux lueurs des chandelles, secrets et rumeurs vous seront dévoilés… Vous vivrez une visite intime avec une tout autre perspective sur le mode de vie de cette famille bourgeoise du 19e siècle. Pour plus de détails



Premier Fly Fishers International Rendez-vous à Kenauk Nature Les 10 et 11 septembre 2022 se tiendra la première édition de Fly Fishers International Rendez-Vous à Kenauk Nature. Cet événement se veut une succession d’ateliers de lancer à la mouche pour canne à une ou deux mains. En tout, 12 ateliers de groupe de lancer pour canne à une main, 5 pour canne à deux mains, 5 présentations sur différents types de lancers, 4 cours de montage de mouche, 4 ateliers scientifiques, et sans omettre les populaires cliniques individuelles font partie de la programmation. En tout, 27 instructeurs certifiés de la FFI de partout en Amérique du Nord seront présents pour offrir ces ateliers. Que vous soyez novices ou expérimentés, la gamme d’ateliers offerts vous permettra d’apprendre ou d’améliorer votre technique de lancer. Pour plus de détails Plusieurs activités seront offertes gratuitement lors du Festival de l’Argile de Plaisance qui se déroule les 10 et 11 septembre pour découvrir l’argile dans tous ses états. Tour à poterie, kiosques d’artisanat, ateliers de fabrication de tortues et animaux fantastiques et musique avec Frédérique Drolet sont à l’horaire.



Le Rallye Défi fête ses 30 ans Du 8 au 10 septembre prochain, le Championnat canadien des rallyes sera de retour au Québec alors que le Rallye Défi Petite Nation sera l’hôte de la quatrième étape de la saison 2022. Cet événement fait partie non seulement du Championnat canadien des rallyes, mais aussi de la Coupe nord-américaine (NARC), du Championnat Est-canadien (CREC), du Championnat de l’Ontario (RSO) et du Championnat du Québec (RSQ). Au total, plus de 540 kilomètres (répartis en 21 étapes) composent cette édition 2022 qui sillonnera près d’une dizaine de municipalités de la belle région en Petite Nation. Cette trentième édition verra au départ plus d’une trentaine d’équipages venus de partout au Canada et des États-Unis. Pour plus de détails







Le Festival médiéval de retour pour une deuxième année Le seul Festival médiéval en Outaouais se tiendra les 23 et 24 septembre à Montpellier. La programmation propose : joute à cheval, activités jeunesse, musée Viking, artisans et exposants, spectacle en soirée. Pour plus de détails

Crédit photo : Sophie Design et Photography Crédit photo : Sophie Design et Photography



Ripon vibre trad Bien plus qu’un simple festival de musique traditionnelle, Ripon trad est une expérience musicale unique au Québec! Ce petit village très chaleureux vous ouvre toutes grandes ses portes du 15 au 18 septembre – et ouvrira même celles de quelques-unes de ses maisons. Les festivaliers auront l’occasion, l’instant d’une fin de semaine, de vivre une expérience chaleureuse et unique dans un environnement qui a servi à transmettre la musique traditionnelle depuis des générations. Pour plus de détails







Plusieurs spectacles à l’horaire Plusieurs artistes fouleront les planches en Petite Nation en septembre et octobre. Il y en aura pour tous les goûts et les styles.

P roductions les deux Vallées

Pub St-André

Coopérative Place du Marché