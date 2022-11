Le Parc Oméga remporte un prix pour son hébergement insolite Le Parc Oméga a remporté le prix de distinction Thomas R. Baines décerné par l’Association des Zoos et Aquariums accrédités du Canada (AZAC) pour son expérience «Dormir avec les loups». Ce prix récompense l’excellence d’un établissement membre accrédité de l’AZAC s’étant démarqué par ses approches créatives et uniques en matière de soins et de bien-être animal afin d’accroitre l’appréciation du public pour l’espèce et de transmettre des messages éducatifs significatifs. Pour tous les détails