Infolettre touristique en Petite Nation – Juin 2022

Plusieurs nouveautés au Lieu historique national du Manoir-Papineau Le lieu historique national du Manoir-Papineau ouvre ses portes pour la saison estivale avec quelques nouveautés. À Montebello, à mi-chemin entre Gatineau et Montréal, s'ouvre sous vos yeux une page d'histoire du 19e siècle : l'immense domaine seigneurial de Louis-Joseph Papineau, l'homme qui allait devenir une figure incontournable de la politique canadienne. Flanqué de quatre tours, le manoir règne sur ses terres ponctuées d'un jardin aménagé, de vastes pelouses et d'un boisé traversé par un ruisseau. Pour plus de détails Escalade et lancer de la hache à Kenauk Nature Kenauk Nature est certes reconnu pour la pêche. Il est toutefois possible d'y pratiquer plusieurs autres sports. Pour tous les détails Un sport à découvrir : le vélo de montagne Le Vélo de montagne est un sport de plus en plus populaire. Il est possible de le pratiquer à trois endroits en Petite Nation. Montebello Vélo de Montagne

Air Vélo Bike Montpellier

Parc des Montagnes Noires de Ripon