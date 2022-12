Une aire protégée chez Kenauk Conservation de la nature Canada (CNC) et l’Institut Kenauk (IK) font équipe pour créer un laboratoire permanent de recherche et d’éducation à ciel ouvert consacré à l’étude des impacts des changements climatiques sur le territoire. CNC et l’IK s’associent donc dans une campagne exceptionnelle destinée à la protection à long terme de Kenauk, ce joyau naturel de plus de 25 000 hectares, à l’étude des sciences de la nature et à l’éducation des générations futures. En collaborant avec des universités et le secteur public, un vaste laboratoire est créé dans une forêt tempérée vouée à la recherche. Ce projet a été réalisé grâce à d’importantes contributions financières de l’Alliance Age of Union et d’Inovia Capital. Communiqué