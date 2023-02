C’est le retour du Marathon canadien de ski en présentiel

les 11 et 12 février Fondé en 1966, le Marathon Canadien de Ski (MCS) est le plus ancien événement de ski de fond en Amérique du Nord. Organisé la 2e fin de semaine de février depuis 1967, il se déroule dans la magnifique région de l’Outaouais.

Les skieurs de tous âges et de tous niveaux peuvent s’inscrire pour des distances allant de 12 km à 160 km sur des pistes classiques damées à travers un paysage hivernal à couper le souffle !

Le MCS n’est pas une course : il n’y a ni gagnants, ni perdants contrairement à la plupart des autres événements.

Chaque skieur peut choisir son propre défi et tenter de le réaliser! Pour tous les détails