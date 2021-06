Des événements à venir à l’été 2021

Le Festival western Saint-André-Avellin offrira des spectacles

La nouvelle tant attendue est enfin arrivée : Il y aura une édition COVID du Festival western St-André-Avellin du 15 au 25 juillet 2021. Ce que ça veut dire? Restrictions et suivi des mesures sanitaires en place au moment du Festival. Ça nous laisse peu de temps pour organiser tout ça mais notre équipe est déjà au travail.

D’abord, il n’y aura pas de rodéos et d’activités équestres. Nous allons concentrer nos efforts pour vous présenter une belle semaine avec des spectacles d’artistes variés et dont certains à découvrir. Suivez-nous prochainement pour l’annonce de la programmation et des billets en vente uniquement en ligne en quantité très limité. Merci de venir encourager nos artistes et commerçants qui ont eu une année plutôt difficile. On a hâte de vous voir !