Concours sculpture art populaire 2022

Le Centre d’art populaire du Québec en collaboration avec la Maison des créateurs, ouvre un concours dédié aux artistes autodidactes en sculpture du Québec.

Ce concours vise à animer le cœur du village de Plaisance en Outaouais en implantant divers personnages qui ont marqué l’Histoire du Québec et y créer une animation durable. Les œuvres sélectionnées seront exposées sur le parterre de la Maison des créateurs d’art populaire du Québec situé à Plaisance afin d’y créer un attrait touristique.

PERSONNAGE

Le but du concours est de stimuler la création artistique en donnant des défis aux artistes les obligeants à sortir des sentiers battus et à la fois de se dépasser.

La sculpture doit représenter une personne, ou un personnage légendaire reconnu, qui a marqué l’histoire du Québec, et ce, dans divers domaines. (exemple : contes et légendes histoire, musique, sport, politique etc.) Un texte descriptif devra justifier le choix de l’artiste.

CONDITIONS :

Le concours est ouvert aux hommes et aux femmes du Québec.

Le participant doit être autodidacte en sculpture

Format; De grandeur nature, ne doit pas dépasser 6 pieds

Date : Du 15 avril 2022 au 1 novembre 2022. Les candidatures doivent être déposées pour le 30 octobre 2022 incluant 3 photos, mesures et texte d’accompagnement.

Le personnage doit être sur une base solide sur laquelle on pourra fixer des ancrages.

Le personnage doit être fait de matériaux résistants aux intempéries idéalement recouvert d’un hydrofuge.

La durabilité des œuvres reçues sera prise en compte. L’œuvre peux être peinte en couleur et/ou vernis.

BOURSE :

Une 1* bourse 2000$ sera remise, comme 1* prix à la personne gagnante

Une 2* bourse de 1500$ sera remise, comme 2* prix à la personne gagnante

Une 3* bourse de 1000$ sera remise, comme 3* prix à la personne gagnante.

Transport :

Une somme de 200$ sera allouée pour les frais de transport.

Propriété :

Les pièces gagnantes demeurent propriété du Centre d’art populaire du Québec/Maison des créateurs.

Info@maisonartpopulaire.ca