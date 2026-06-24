Apprendre à pagayer… et y prendre goût

Sur la rivière de la Petite Nation, Aquaventure Petite-Nation (Enr. 222135) offre un point de départ accessible pour s’initier ou se perfectionner. Location d’équipement, cours de kayak, de canot ou de planche à pagaie, hébergement en pleine nature : tout est en place pour apprivoiser la rivière en douceur.

Avec Échappée Bleue, la planche à pagaie se vit autrement. Des sorties adaptées à tous les niveaux, de l’initiation aux expériences plus complètes, permettent de découvrir le territoire sous un nouvel angle, même en hiver.

Pour une approche plus apaisante NATUR yoga propose des activités qui marient mouvement et nature, directement sur l’eau. Une façon simple de ralentir et de se reconnecter à l’environnement.