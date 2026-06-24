2026-06-25
Activités nautiques, plages et jeux d’eau
Apprendre à pagayer… et y prendre goût
Sur la rivière de la Petite Nation, Aquaventure Petite-Nation (Enr. 222135) offre un point de départ accessible pour s’initier ou se perfectionner. Location d’équipement, cours de kayak, de canot ou de planche à pagaie, hébergement en pleine nature : tout est en place pour apprivoiser la rivière en douceur.
Avec Échappée Bleue, la planche à pagaie se vit autrement. Des sorties adaptées à tous les niveaux, de l’initiation aux expériences plus complètes, permettent de découvrir le territoire sous un nouvel angle, même en hiver.
Pour une approche plus apaisante NATUR yoga propose des activités qui marient mouvement et nature, directement sur l’eau. Une façon simple de ralentir et de se reconnecter à l’environnement.
Où louer et partir à l’aventure
Pas besoin d’avoir son équipement. Plusieurs sites facilitent l’accès à l’eau, selon vos envies.
Sur le lac Simon
Location Sport Duhamel propose une grande variété d’embarcations, du ponton au kayak, avec une mise à l’eau facile. Le Centre touristique du Lac-Simon (Enr. 201121) séduit par son ambiance familiale, sa plage de sable et ses sentiers, en plus d’offrir la location de canots, kayaks et planches à pagaie. La plage municipale de Lac-Simon complète l’expérience avec un accès simple, une surveillance en saison et des embarcations en libre-service. À la marina, le Centre Nautique Lac Simon,offre aussi location, essence et services d’entretien.
Sur la rivière de la Petite Nation
Le Camping Saint-André-Avellin (Enr. 201541), permet de partir à l’eau facilement pour une sortie tranquille. Au Parc national de Plaisance (Enr. 201460), l’expérience devient plus immersive : marais, baies et affluents se découvrent en kayak, en canot ou en rabaska lors d’excursions guidées.
Sur la rivière des Outaouais
Le Fairmont Le Château Montebello (Enr. 528485), offre la location d’embarcations pour découvrir la rivière des Outaouais sous un nouvel angle, dans un décor enchanteur où nature et élégance se côtoient. Après une sortie sur l’eau, l’expérience se prolonge tout naturellement avec ses piscines intérieure et extérieure ainsi que son spa, pour une escapade qui combine détente, plein air et raffinement.
Des plages et des jeux d’eau pour profiter pleinement de l’été
Après une journée sur l’eau, pourquoi ne pas faire une pause sur l’une des magnifiques plages de la région? La plage du Centre touristique du Lac-Simon séduit par son vaste banc de sable, ses eaux propices à la baignade et ses nombreuses activités nautiques. Du côté de la Réserve faunique Papineau-Labelle, la plage du lac Écho offre un environnement naturel paisible, parfait pour se détendre, pique-niquer ou profiter d’un moment au bord de l’eau.
Le Parc national de Plaisance complète l’offre avec ses jeux d’eau, son terrain de jeu et sa piscine surveillée, un arrêt idéal pour les familles qui souhaitent se rafraîchir entre deux découvertes. Et oui, en Petite Nation, trois établissements de la Sépaq vous attendent, chacun avec sa propre vocation!
L’aventure sur l’eau, jour et nuit
Pour prolonger l’expérience, certains parcours invitent à partir plusieurs jours, au rythme de l’eau. Chez Kenauk Nature (Enr. 850188), le canot-glamping combine navigation et confort en forêt. Dans la Réserve faunique de Papineau-Labelle (Enr. 612695), des parcours comme la descente de la rivière du Sourd mènent à des sites de camping accessibles uniquement par voie d’eau, pour une immersion plus sauvage. Le réservoir Poisson-Blanc, accessible avec la Base de plein air Air-Eau-Bois (Enr. 608160), offre aussi de belles possibilités d’expéditions sur une ou plusieurs journées.
Pour une aventure de pêche
Lacs et rivières offrent de nombreuses occasions de pêcher dans un environnement calme et naturel. Les pourvoiries de la région proposent des expériences accessibles et bien encadrées, que ce soit pour une première sortie ou pour approfondir sa pratique. Ici, on prend le temps, simplement.
Des accès faciles à l’eau
Avec sa propre embarcation, le territoire s’ouvre encore davantage. Plusieurs débarcadères publics permettent de mettre à l’eau kayak, canot ou bateau en toute simplicité. Avant chaque sortie, un réflexe important : nettoyer son embarcation, surtout si elle a été utilisée ailleurs, afin de protéger les milieux naturels. Chaque site ayant ses particularités, il est préférable de vérifier les modalités avant de partir.